Smantellato un altro bivacco di spacciatori nella zona delle Cerbaie

Nella zona delle Cerbaie, prosegue l’azione delle forze dell’ordine nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Recentemente è stato smantellato un bivacco utilizzato da spacciatori, nell’ambito di attività di prevenzione e controllo tra le province di Pisa e Firenze. Questa operazione si inserisce in un più ampio impegno per garantire la sicurezza e la legalità nelle aree interessate.

CASTELFRANCO DI SOTTO – Prosegue l ’attivita? di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree a cavallo fra le province di Pisa e Firenze. Nella giornata di ieri (21 gennaio) i carabinieri della compagnia di San Miniato hanno portato a termine un articolato servizio coordinato di controllo del territorio, concentrando le operazioni nelle zone boschive prospicienti le Cerbaie. L’operazione ha interessato le frazioni di Orentano, Villa Campanile e Galleno e Staffoli, vedendo impegnati i militari del Nucleo operativo e radiomobile di San Miniato e delle stazioni di Castelfranco di Sotto, San Romano e Ponte a Egola.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

