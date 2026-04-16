Blackout | arriva la batteria salva-frigo con sconti fino al 42%

Oggi un'azienda ha annunciato il lancio di una nuova batteria portatile chiamata FridgePower, pensata per mantenere in funzione i frigoriferi durante i blackout. La presentazione è avvenuta il 16 aprile 2026, e l'azienda ha anche offerto sconti fino al 42% su questa stazione di alimentazione. La nuova soluzione è stata ideata per assicurare l'alimentazione ai dispositivi domestici in caso di interruzioni di corrente.

Bluetti ha presentato oggi, giovedì 16 aprile 2026, la nuova stazione di alimentazione portatile denominata FridgePower, progettata specificamente per garantire la continuità operativa dei frigoriferi domestici durante i blackout. Il lancio avviene tramite una campagna di preordine su Kickstarter, che permette di accedere a sconti significativi fino al 42%, con un risparmio che raggiunge almeno 540 dollari rispetto al prezzo standard. La gestione delle scorte alimentari in caso di interruzione della corrente elettrica rappresenta uno dei problemi più critici per le famiglie, specialmente quando i guasti avvengono poco dopo aver rifornito il congelatore o il frigorifero.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blackout: arriva la batteria salva-frigo con sconti fino al 42% Notizie correlate Qlhype a Firenze: il lusso internazionale arriva in Manifattura Tabacchi con sconti fino al 90%Firenze si prepara ad accogliere un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’alta moda e del design contemporaneo. Tributi comunali: dal 2027 arriva la domiciliazione bancaria, sconti fino al 20%A partire dal 2027 i tributi del Comune di Latina, come Tari e Canone unico patrimoniale, oltre a PagoPa si potranno pagare anche con domiciliazione...