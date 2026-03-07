Tributi comunali | dal 2027 arriva la domiciliazione bancaria sconti fino al 20%

Dal 2027, i cittadini di Latina potranno pagare tributi come Tari e Canone unico patrimoniale attraverso la domiciliazione bancaria, oltre alle modalità già esistenti con PagoPa. Chi sceglierà questa opzione potrà beneficiare di sconti fino al 20 per cento. La novità riguarda tutti gli utenti che decideranno di aderire al nuovo sistema di pagamento automatico e più conveniente.

A partire dal 2027 i tributi del Comune di Latina, come Tari e Canone unico patrimoniale, oltre a PagoPa si potranno pagare anche con domiciliazione bancaria, e con sconti fino al 20% per gli utenti che aderiranno al nuovo sistema. La novità, ancora allo studio, è stata presentata nel corso della commissione Bilancio dal dirigente ai Tributi, Quirino Volpe, e vedrà nei prossimi mesi le operazioni necessarie per il suo avvio, dalla costruzione dell’infrastruttura software all’interfaccia con l’istituto di credito tesoriere dell’amministrazione bancaria. Da settembre, poi, potrebbero prendere avvio le prime operazioni di screening su utenti (sono oltre 150mila, tra singoli cittadini, imprese e altri soggetti) interessati ad aderire. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Albasi (Pd) chiede la domiciliazione bancaria per il bollo autoNel corso dei lavori di ieri dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, il consigliere regionale Lodovico Albasi ha presentato un secondo Ordine...

Bolli auto, Fiazza: "Dopo 9 mesi il Pd scopre la domiciliazione bancaria, ma non basta""Leggiamo sulla stampa che alcuni consiglieri regionali del Partito Democratico propongono la domiciliazione bancaria per il pagamento del bollo auto.

