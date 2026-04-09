Recentemente, si è parlato di un possibile rischio per la sicurezza della rete Bitcoin legato ai calcoli derivanti dalla fisica quantistica. Questa tecnologia, ancora in fase di sviluppo, potrebbe influenzare la protezione dei wallet e mettere a rischio milioni di monete digitali. La questione ha attirato l’attenzione degli esperti, poiché la vulnerabilità potrebbe avere implicazioni importanti per gli utenti di criptovalute.

L’impiego di calcoli basati sulla fisica quantistica mette sotto la lente d’ingrandimento la sicurezza della rete Bitcoin, sollevando interrogativi sulla vulnerabilità di milioni di monete. Mentre il valore del Bitcoin si attesta intorno ai 72.600 dollari, con un incremento prossimo al 6% nelle ultime 24 ore, l’attenzione degli esperti si sposta sulla necessità di aggiornamenti crittografici per proteggere l’intero ecosistema. La vulnerabilità dei portafogli con chiavi pubbliche esposte. Un rischio concreto riguarda la capacità tecnologica di derivare la chiave privata partendo da quella pubblica, un processo che permetterebbe l’accesso non autorizzato ai saldi contenuti nei wallet. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bitcoin sotto assedio: il rischio quantistico minaccia i wallet

Derby a rischio: 650 tifosi scortati, Pesaro sotto assedio perIl 22 febbraio 2026, Pesaro si appresta a ospitare uno degli eventi sportivi più attesi della stagione: il derby dell'Adriatico tra la Vuelle e il...

Abruzzo sotto assedio del maltempo: allerta rossa e rischio diffuso su tutto il territorioPescara - Nevicate intense, criticità idrogeologiche e rischio gelo mettono in allerta la regione, con istituzioni e Protezione civile impegnate nel...

Argomenti più discussi: Criptovalute sotto assedio quantistico: perché la corsa alla sicurezza crittografica è appena iniziata; Hormuz, chi può passare davvero? L’Iran blocca lo Stretto e chiede pedaggi in Bitcoin.

Criptovalute sotto assedio quantistico: perché la corsa alla sicurezza crittografica è appena iniziataCalcolo quantistico, allarme per la sicurezza di Bitcoin ed Ethereum I progressi nel calcolo quantistico stanno mettendo sotto pressione la sicurezza ... assodigitale.it

Bitcoin scivola sotto pressione mentre gli analisti valutano se la fase ribassista è destinata a proseguireBitcoin sotto pressione dopo il discorso di Trump sulla guerra in Iran Il prezzo di Bitcoin è sceso nella notte tra 68.600 e 66.200 dollari, dopo il d ... assodigitale.it

Il prezzo di #Bitcoin in questa fase di bear market è sceso sotto il costo medio di estrazione digitale. In questo contesto avverso cosa fanno i miners Ascolta il podcast #Cripto di @vitolops: linktr.ee/podcast_cripto x.com

Il prezzo di Bitcoin in questa fase di bear market è sceso sotto il costo medio di estrazione digitale. In questo contesto avverso cosa fanno i miners Nella nuova puntata di Cripto, un podcast di 24Ore Podcast, @vito.lops ne parla con Fabrizio Amodio, ceo di Bi - facebook.com facebook