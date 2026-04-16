Bimbo punto da un ago di siringa ai giardini | paura e polemiche sul degrado del parco

Un bambino di cinque anni è stato punto da un ago di siringa mentre giocava nei giardini pubblici di Lungarno Santa Rosa, mercoledì scorso. L’incidente è avvenuto dietro un cespuglio, vicino a una scaletta che porta a un cancello chiuso. La scena si è svolta durante una partita a nascondino, e il bambino è stato portato in pronto soccorso per le cure del caso. La vicenda ha sollevato preoccupazioni sullo stato di abbandono del parco.

La partita a nascondino finisce al pronto soccorso. Un bambino di cinque anni, mercoledì scorso, è stato punto da un ago di siringa mentre giocava nei giardini pubblici di Lungarno Santa Rosa, in un’area dietro un cespuglio vicino a una scaletta che conduce a un cancello chiuso.Il piccolo avrebbe.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate A 5 anni si punge con una siringa ai giardini, bimbo finisce in ospedale. Il padre scrive alla sindacaFirenze, 15 aprile 2026 – Cinque anni appena compiuti, un pomeriggio di gioco finito al pronto soccorso e una paura che resta addosso. Degrado e insicurezza ai Giardini Raggio di Sole, grido d’aiuto del comitatoI residenti hanno denunciato in commissione occupazioni e sporcizia nel parco giochi mentre l'amministrazione annuncia vigilanza privata e il ritorno... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: A 5 anni si punge con una siringa ai giardini, bimbo finisce in ospedale. Il padre scrive alla sindaca; Per diventare un bambino vero; Paura ai giardini di Santa Rosa: bambino punto da un ago nel parco; Api cadono dal cornicione di una parrocchia a Roma e pungono un bimbo. Rimosso sciame di 15 mila insetti. FACCIAMO PALESTRA GIA' DA PICCOLI NUOVA LINEA DA BIMBO MANIA TROVA IL PUNTO VENDITA PIU' VICINO: Cerignola _ Corso Aldo Moro Barletta _ Via Renato Coletta Cerignola _Via Fra Daniele Manfredonia _ Via G. di Vittorio San F - facebook.com facebook