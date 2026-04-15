A 5 anni si punge con una siringa ai giardini bimbo finisce in ospedale Il padre scrive alla sindaca

Un bambino di cinque anni è stato portato in ospedale dopo essersi ferito con una siringa mentre giocava nei giardini pubblici. L’incidente si è verificato nel pomeriggio e ha richiesto un intervento medico immediato. Il padre ha scritto una lettera alla sindaca del comune, chiedendo maggiori controlli e misure di sicurezza nelle aree verdi frequentate dai bambini. La vicenda suscita preoccupazione tra i genitori della zona.

Firenze, 15 aprile 2026 – Cinque anni appena compiuti, un pomeriggio di gioco finito al pronto soccorso e una paura che resta addosso. È la storia di una famiglia fiorentina che mercoledì scorso, intorno alle 17.30, ha visto trasformarsi una partita a nascondino in un episodio che riaccende i riflettori sullo stato dei giardini di Santa Rosa. Il gioco si trasforma in paura. Il bambino stava giocando come tanti altri, correndo tra le foglie secche vicino alla parte finale dell’area verde, quella dove c’è una scaletta che conduce a un cancello chiuso. Un luogo spesso scelto dalle famiglie per far giocare all’aria aperta i propri piccoli, lungo le sponde dell’ Arno.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A 5 anni si punge con una siringa ai giardini, bimbo finisce in ospedale. Il padre scrive alla sindaca Notizie correlate Jesi, studente si sente male durante la festa dei 100 giorni alla maturità: soccorso ai giardini pubblici e trasferito in ospedale dopo il collasso davanti ai compagniUn malore improvviso ha segnato ieri mattina a Jesi la festa dei 100 giorni all’esame di maturità. Una Lazio con poche idee non punge contro il Lecce: al Via del Mare finisce 0-0Continua il periodo complicato della Lazio di Maurizio Sarri che, dopo il tonfo di lunedì contro il Como e le tante voci che parlano di dissapori... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Un vincente trova sempre la strada, un perdente una scusa. Gigi D’Alessio punge Anna Pettinelli ad Amici; Informativa di Meloni alla Camera: Governerò 5 anni, non scappo; Flavio Briatore spegne 76 candeline, Gregoraci punge: Vent’anni che ti sopporto e il web si scatena. A 5 anni si punge con una siringa ai giardini, bimbo finisce in ospedale. Il padre scrive alla sindacaIl bambino si è punto sul polpaccio mentre era nell’area verde. Il padre e la corsa al Meyer: La pelle si è gonfiata, ora siamo in attesa dei test ... lanazione.it #camerun Per oltre quarant’anni in missione per il Pime in Papua Nuova Guinea, poi vescovo di Vanimo, monsignor Cesare Bonivento, a 85 anni aveva altri programmi per la sua vita fino al “calcio” di Papa Francesco: “Mi ha detto di non perdere la missio facebook Ventidue anni sono passati dal giorno della barbara uccisione di Fabrizio Quattrocchi a Baghdad. Il tempo non ha scalfito la forza delle sue ultime parole: "adesso vi faccio vedere come muore un italiano", mentre cercava di liberarsi dal cappuccio che gli avev x.com