Belluno bimbo di 11 anni cacciato dal bus e costretto a camminare 6 Km nella neve | aveva il biglietto ma non quello olimpico 4 volte più caro

Un bambino di 11 anni è stato costretto a percorrere a piedi oltre 6 chilometri lungo la statale 51 Alemagna, che collega San Vito di Cadore a Vodo di Cadore in provincia di Belluno, mentre nevicava e con temperature di 3 gradi sottozero. Il motivo: non aveva il biglietto giusto dell’autobus. L’episodio, avvenuto martedì 27 gennaio intorno alle 16, ha scatenato polemiche e un’indagine interna da parte dell’azienda di trasporti. Il ragazzino era appena uscito dal rientro pomeridiano scolastico e, una volta salito sull’autobus della linea 30 Calalzo-Cortina gestita da Dolomiti Bus, ha mostrato il biglietto che aveva in tasca. 🔗 Leggi su Cultweb.it

