Quel giorno cosa è successo Bimbo cacciato dal bus l’autista incontra la famiglia

Da caffeinamagazine.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un pomeriggio teso in una zona della città. L’autista del bus si è incontrato con la famiglia del bambino che era stato fatto scendere dal mezzo senza spiegazioni. L’incontro, che si è svolto in modo riservato, serve a chiarire i motivi di quell’episodio e a cercare una soluzione. Nei giorni scorsi, la vicenda aveva scatenato molte polemiche e acceso il dibattito pubblico sulla gestione dei casi simili.

Un incontro riservato, lontano dai riflettori, per provare a ricucire una vicenda che nei giorni scorsi ha acceso il dibattito pubblico e suscitato forti reazioni. È quello avvenuto tra Salvatore Russotto, l’autista del bus, e la famiglia del bambino di 11 anni che, dopo essere sceso dall’autobus perché sprovvisto di un biglietto da 10 euro, aveva percorso a piedi sei chilometri nella neve. L’incontro, organizzato a porte chiuse, è stato raccontato dal giornalista Alessandro Banchero in diretta nella mattinata di oggi, 2 febbraio, durante la trasmissione 1mattina News su Rai 1. Un momento di confronto che, almeno nelle intenzioni delle parti coinvolte, ha permesso di stemperare la tensione e riportare la vicenda su un piano più umano, dopo giorni di esposizione mediatica e polemiche.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.itImmagine generica

“Nevicava, arrivato a casa in ipotermia”. Ragazzino cacciato dal bus: arriva la decisione sull’autista

Un ragazzino è stato cacciato da un autobus sulla tratta tra Calalzo e Cortina d’Ampezzo, nel Bellunese.

Sospeso l’autista che ha cacciato il bambino dal bus perché senza biglietto ‘olimpico’. “Disumano, è abbandono di minore”

Un autista di un bus a Belluno ha fatto scendere un bambino di 11 anni perché senza biglietto “olimpico”.

