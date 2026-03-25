Bignami FdI alle opposizioni | No lezioni da chi è andato a inchinarsi ai mafiosi

In aula alla Camera, il capogruppo di FdI ha dichiarato che non accettano lezioni da chi si è inchinato ai mafiosi. La frase ha suscitato reazioni di sdegno tra le opposizioni, con urla e fischi. La dichiarazione ha generato un acceso scontro tra le forze politiche presenti.

È bufera per le parole pronunciate in Parlamento da Galeazzo Bignami. “ Non accettiamo lezioni da chi è andato a inchinarsi ai mafiosi “, ha dichiarato in aula alla Camera il capogruppo di FdI rivolgendosi alle opposizioni, che hanno reagito con urla e fischi. Parole che arrivano in un clima politico rovente dopo la bocciatura al referendum della riforma della Giustizia e all’indomani delle dimissioni del sottosegretario alla Giustizia Delmastro e della capo gabinetto di via Arenula Giusi Bartolozzi, nonché della richiesta di fare altrettanto rivolta da Giorgia Meloni alla ministra del Turismo Santanchè. Le opposizioni hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti di Santanchè, chiedono alla premier di riferire in aula. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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