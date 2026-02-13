Ucraina civili nel mirino dei russi Gente al freddo e buio

A Kharkiv, questa notte, un attacco missilistico russo ha colpito un quartiere residenziale lasciando decine di civili senza luce e riscaldamento. Le esplosioni hanno danneggiato le poche infrastrutture rimaste e molti si sono ritrovati al freddo, senza acqua né riscaldamento, mentre i soccorritori cercano di raggiungere le zone più colpite.

La guerra in Ucraina. Sempre i civili nel mirino dei raid russi. Senza infrastrutture, senza accesso all’acqua, solo freddo e buio. Servizio di Maurizio Di Schino TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

