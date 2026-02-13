Ucraina civili nel mirino dei russi Gente al freddo e buio

A Kharkiv, questa notte, un attacco missilistico russo ha colpito un quartiere residenziale lasciando decine di civili senza luce e riscaldamento. Le esplosioni hanno danneggiato le poche infrastrutture rimaste e molti si sono ritrovati al freddo, senza acqua né riscaldamento, mentre i soccorritori cercano di raggiungere le zone più colpite.

La guerra in Ucraina. Sempre i civili nel mirino dei raid russi. Senza infrastrutture, senza accesso all’acqua, solo freddo e buio. Servizio di Maurizio Di Schino TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ucraina, civili nel mirino dei russi. Gente al freddo e buio Approfondimenti su ucraina civili Ucraina, raid russi a Kharkiv. Migliaia al buio Continuano i raid russi sulla regione di Kharkiv, nel nord-est dell’Ucraina. Massicci attacchi russi, freddo e buio Questa mattina, in diverse zone dell’Ucraina, i cittadini si sono svegliati senza corrente. Ucraina, civili nel mirino dei russi. Gente al freddo e buio Ultime notizie su ucraina civili Argomenti discussi: UCRAINA: FINITA LA TREGUA DEL GELO; Diritti umani violati: Human Rights Watch denuncia la crisi globale; Ucraina, ecco il nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca dell’UE; Ucraina, Mosca colpisce la sottostazione di Rivne: la strategia russa per isolare Kiev dal nucleare e spegnere le centrali termiche. Ucraina, drone russo colpisce bus di minatori, strage di operai a fine turno, Zelensky: Crimine eloquenteUn crimine eloquente che dimostra ancora una volta che la Russia ha la responsabilità dell'escalation ha dichiarato il Presidente ucraino dopo ... fanpage.it Russia e Ucraina si sono scambiate 314 prigionieri di guerra. Dieci sono civili, gli altri militari. Witkoff: "Risultato degli ultimi trilaterali". Kiev: "Più di metà dei nostri militari liberati era stata catturato a Mariupol" (VIDEO) - facebook.com facebook