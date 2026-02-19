Ala posteriore Ferrari | la rivoluzione aerodinamica che apre nuovi scenari in F1

Ferrari ha presentato una nuova ala posteriore durante i test in Bahrain, causando grande attenzione tra gli appassionati. La casa di Maranello ha scelto di modificare l’elemento aerodinamico per migliorare le prestazioni della SF-26 D, puntando a ridurre le turbolenze e aumentare la deportanza. La modifica si nota subito, con un disegno più aggressivo e dettagli più pronunciati. Questa novità potrebbe influenzare gli sviluppi futuri in Formula 1, mentre gli ingegneri monitorano attentamente i risultati in pista. La sfida ora è sfruttare al massimo questa innovazione.

Ferrari prosegue nel programma di aggiornamenti durante i test in Bahrain, introducendo una soluzione sull'ala posteriore che contraddistingue la SF-26 dalle rivali. L'innovazione riguarda il meccanismo di apertura del flap e la gestione dei flussi aerodinamici, con implicazioni sulle prestazioni in gara. Il nuovo schema prevede che il flap superiore venga ribaltato durante l'apertura, con un pivot posizionato al centro anziché sul bordo d'uscita. Questa disposizione permette di muovere anche la parte posteriore del flap, non solo l'elemento anteriore. Al momento dell'apertura, il flap raggiunge una posizione orizzontale e prosegue la rotazione fino a un ribaltamento di 180°.