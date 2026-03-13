Una nuova ricerca pubblicata su Nature Methods ha presentato una raccolta di oltre 2.200 insetti riprodotti in 3D, rappresentando un'importante innovazione nel campo della documentazione biologica. Questa collezione digitale consente di visualizzare dettagliatamente gli insetti, offrendo uno strumento avanzato per lo studio e l'analisi della biodiversità. La scoperta si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso le tecnologie digitali applicate alla scienza.

La ricerca pubblicata su Nature Methods segna una svolta nella documentazione della vita sulla Terra. L’Università di Parma partecipa a un progetto internazionale che ha generato la più vasta collezione al mondo di modelli 3D di insetti. Oltre 2.200 scansioni di coprono centinaia di specie, creando un archivio digitale standardizzato. Il lavoro coinvolge ricercatori del Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale. Questa iniziativa trasforma il modo in cui studiamo l’evoluzione e la conservazione della biodiversità animale. I dati sono accessibili in open access per garantire massima utilità futura. Una rivoluzione tecnologica nel cuore dell’Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oltre 2.200 insetti in 3D: la rivoluzione digitale

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