Biblioteca del Centro sociale la struttura intitolata al giornalista Salvatore Scarano

Venerdì 17 aprile 2026 alle 18 si svolgerà la cerimonia di intitolazione della biblioteca del Centro Sociale di Pagani a Salvatore Scarano, giornalista originario della città. La struttura, ancora in fase di sviluppo, sarà così dedicata alla memoria di Scarano, figura di riferimento per molte generazioni di professionisti che hanno condiviso il suo percorso. L’evento rappresenta un momento di riconoscimento per la figura del giornalista scomparso.

Si terrà venerdì 17 aprile 2026 alle ore 18.00 la cerimonia di intitolazione della nascente biblioteca del Centro Sociale di Pagani alla memoria di Salvatore Scarano, giornalista paganese, esempio per intere generazioni di professionisti che con lui sono cresciute e che, sul suo esempio, hanno.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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