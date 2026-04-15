Pagani la nuova biblioteca del Centro Sociale intitolata al giornalista Salvatore Scarano

Venerdì 17 aprile alle 18 presso il Centro Sociale di Pagani si terrà l’inaugurazione della nuova biblioteca cittadina, che sarà intitolata al giornalista Salvatore Scarano. L’evento segna l’apertura di uno spazio dedicato alla cultura e alla lettura per la comunità locale, con la cerimonia di consegna ufficiale e la presentazione delle prime iniziative previste all’interno della struttura.

Venerdì 17 aprile, alle ore 18.00, presso il Centro Sociale di Pagani, si terrà l'inaugurazione della nuova biblioteca cittadina, che sarà ufficialmente intitolata alla memoria del giornalista Salvatore Scarano. La cerimonia, promossa dall'associazione Anna Odv in accordo con l'amministrazione.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Pagani: la sala del Centro Sociale intitolata al regista Carmine Califano Bucchianico, la nuova biblioteca comunale sarà intitolata alla professoressa Stefania Di MennaLa nuova biblioteca comunale di Bucchianico sarà intitolata alla memoria della professoressa Stefania Di Menna. Altri aggiornamenti Pagani, nasce la biblioteca Salvatore Scarano al Centro SocialeVenerdì 17 aprile alle ore 18 sarà inaugurata a Pagani la nuova biblioteca del Centro Sociale, intitolata al giornalista Salvatore Scarano, figura storica dell’informazione locale. agro24.it Intitolazione a Salvatore Scarano della biblioteca del Centro Sociale di PaganiStampaSi terrà venerdì 17 aprile 2026 alle ore 18.00 la cerimonia di intitolazione della nascente biblioteca del Centro Sociale di Pagani alla memoria di Salvatore Scarano, giornalista paganese indime ... salernonotizie.it