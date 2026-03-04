Viareggio sequestrano l’auto senza assicurazione ma è dell’assessore alla polizia municipale

A Viareggio, i vigili urbani hanno fermato un’auto parcheggiata in divieto di sosta e senza assicurazione. Durante i controlli, hanno proceduto al sequestro del veicolo. Tuttavia, si è scoperto che l’auto appartiene all’assessore alla polizia municipale. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla proprietà del veicolo e sulla sanzione amministrativa. La situazione è ora al centro di discussioni locali.

Auto in divieto di sosta ma soprattutto il mancato pagamento dell’assicurazione dal novembre 2025: ecco i contorni della vicenda Una vicenda senz’altro singolare che ha come protagonisti i vigili urbani di Viareggio che, nelle scorse ore, hanno redatto un verbale per un’auto parcheggiata in divieto di sosta e con l’assicurazione scaduta. Come scoperto successivamente, ecco che il proprietario è l’assessore comunale alla polizia municipale, Rodolfo Salemi. La notizia ha fatto velocemente il giro del web: oltre alla multa perché il suv nero fosse parcheggiasto in un’area vietata, successivamente tramite il controllo della targa sono venuti fuori i dati ma soprattutto la mancata assicurazione che non veniva pagata dal mese di novembre 2025. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

