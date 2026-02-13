A Misterbianco, due agenti della Polizia Municipale sono stati aggrediti mentre lavoravano, a causa di un diverbio con alcuni cittadini. Il sindaco del paese condanna l’accaduto e promette che prenderà provvedimenti immediati per tutelare gli agenti. Un testimone ha riferito di aver visto un gruppo di persone circondare gli agenti e iniziare a urlare, rendendo difficile il loro intervento.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il grave episodio e la solidarietà dell’Amministrazione. A Misterbianco, nei giorni scorsi, si è verificato un episodio di particolare gravità: due agenti della Polizia Municipale sono stati accerchiati e aggrediti mentre erano impegnati nel loro servizio. Un fatto che ha scosso l’intera comunità e che è stato reso noto dal sindacato OPL. Il sindaco di Misterbianco, Marco Corsaro, ha espresso pubblicamente la propria vicinanza agli operatori coinvolti, parlando a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza. «Esprimiamo piena vicinanza e sostegno ai nostri agenti», ha dichiarato il primo cittadino, sottolineando come quanto accaduto non rispecchi in alcun modo il senso civico e i valori della comunità locale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Misterbianco, agenti della Polizia Municipale aggrediti: la posizione del sindaco

Approfondimenti su polizia municipale

Ultime notizie su polizia municipale

Argomenti discussi: Domato dai Vigili del fuoco un incendio in un deposito colmo di rifiuti; Controlli antidroga in via Capo Passero, arrestato un pusher 18enne; Non si ferma al posto di blocco e si va a schiantare contro un muro: soccorso e poi arrestato; Viola i domiciliari per fumare marijuana con la compagna: arrestato nuovamente un 36enne.

Misterbianco, agenti aggrediti: la vicinanza del sindaco Corsaro: Condotte contrarie al senso civico. Accanto alla nostra polizia localeIn relazione al grave episodio verificatosi nei giorni scorsi a Misterbianco, durante il quale due agenti della Polizia Municipale sono stati accerchiati e aggrediti mentre svolgevano il proprio serv ... catanianews.it

Misterbianco, vigili urbani aggrediti: dura reazione delle istituzioniMISTERBIANCO (CATANIA) – Due agenti della Polizia municipale di Misterbianco sono stati accerchiati e aggrediti mentre erano in servizio in città. L’episodio, reso noto dal sindacato Opl, è avvenuto n ... livesicilia.it

Robert Borbiro, che realizzò gli interni del locale nel 2015-2016, dopo l’incendio ha scritto una mail alla polizia municipale di Crans-Montana denunciando «enormi problemi di sicurezza» x.com

Polizia Municipale - comunicazione all'utenza, disagi piattaforma Sanzioni Amministrative reggiocal.it #reggiocal - facebook.com facebook