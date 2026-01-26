Dal 26 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno, arriva in prima visione

B uone notizie per i cinefili: da oggi lunedì 26 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno in prima visione arriva I Peccatori, il film dei record che può vantare ben 16 nomination agli Oscar 2026. Un traguardo mai raggiunto prima nella storia degli Academy Awards. Diretto da Ryan Coogler ( Creed – Nato per combattere e Black Panther ), liberamente tratto dalla vera storia del bluesman Robert Johnson, è interpretato da uno strepitoso Michael B. Jordan in un doppio ruolo alle prese con il mito decaduto del sogno americano. Disponibile anche in 4K su Sky, in streaming su NOW e on demand su Sky Go. “Sinners – I peccatori”, il trailer del film candidato a 16 Oscar X Leggi anche › “I Peccatori” vale 16 nomination agli Oscar? I Peccatori, trama del film in prima visione su Sky Cinema Uno da lunedì 26 gennaio. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - 16 nomination agli Oscar 2026 per un imperdibile horror d'autore con Michael B. Jordan in doppia veste

