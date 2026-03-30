Bernardo Silva ha annunciato che lascerà il Manchester City al termine di questa stagione senza indennizzo. La sua decisione riguarda la fine del contratto attuale, senza clausole di rescissione anticipate. Al momento, non sono state ufficializzate le proposte o le destinazioni future del giocatore. La sua scelta di partire a parametro zero apre diverse possibilità per il mercato.

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© Calcionews24.com - Bernardo Silva ha deciso il suo futuro: sarà addio a fine stagione a zero dal Manchester City! Quando deciderà la sua prossima destinazione

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