Il centrocampista portoghese rimane un obiettivo prioritario per la società torinese, che continua a seguire con attenzione la sua situazione. Tuttavia, ci sono due ostacoli principali che potrebbero complicare il trasferimento. La trattativa si scontra con questioni legate alle offerte economiche e alle restrizioni del fair play finanziario, mentre la società interessata deve affrontare anche la concorrenza di altri club europei.

di Angelo Ciarletta Bernardo Silva Juve, il centrocampista lusitano resta un pallino della società torinese, che però deve superare due insidie importanti. La Juve lavora con determinazione per innalzare il tasso tecnico e la personalità della rosa in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club bianconero ha individuato il profilo ideale per fare il salto di qualità nel reparto di metà campo.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Il vero pallino della dirigenza per il centrocampo resta Bernardo Silva.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bernardo Silva Juve, il portoghese resta un pallino della società. Quali sono le principali insidie per i bianconeri

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