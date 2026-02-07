Questa mattina, intorno alle 7.30, un operaio di 55 anni di Pennabilli, Stefano Vuolo, è morto schiacciato da una struttura metallica mentre lavorava in un cantiere. I soccorsi sono arrivati subito, ma non hanno potuto fare nulla per salvarlo. La tragedia ha scosso la comunità locale, che si chiede cosa sia andato storto.

Ennesima tragedia sul luogo di lavoro. Ieri mattina, intorno alle 7.30, ha perso la vita Stefano Vuolo (nella foto), operaio di 55 anni residente a Pennabilli. L’uomo stava lavorando all’interno della Welding Professional, azienda specializzata nella lavorazione dei metalli, quando è stato travolto da una pesante scaffalatura di metallo. I colleghi si sono subito prodigati per soccorrerlo ed estrarlo da sotto la struttura, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Stando a quanto emerso, pare che Vuolo stesse operando con un carrello elevatore all’interno del capannone quando, per cause che restano ancora da chiarire, la scaffalatura si sarebbe improvvisamente ribaltata, travolgendolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tragedia sul lavoro, operaio di 55 anni muore schiacciato da struttura metallica

