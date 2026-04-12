Bergamo Next Level | 11 eventi gratuiti tra IA innovazione e futuro

Dal 15 al 17 aprile, l’Università di Bergamo presenta la sesta edizione di Bergamo Next Level, una rassegna composta da 11 eventi gratuiti dedicati a temi come intelligenza artificiale, innovazione e futuro. L’ateneo si apre al pubblico per offrire incontri e attività senza costi, coinvolgendo studenti, cittadini e appassionati interessati a conoscere le ultime novità in questi settori. La manifestazione si svolge prevalentemente all’interno delle strutture universitarie.

L’Università di Bergamo organizza dal 15 al 17 aprile la sesta edizione della rassegna Bergamo Next Level, un appuntamento che aprirà le porte dell’ateneo al pubblico con 11 eventi gratuiti. L’iniziativa mira a creare un punto d’incontro tra il mondo della ricerca accademica, le istituzioni locali, le imprese del territorio e i cittadini, offrendo una panoramica sulle trasformazioni globali attraverso una lente territoriale. Innovazione tecnologica e sostenibilità: il cuore del dialogo accademico-industriale. Il programma della manifestazione si focalizza su tre direttrici strategiche pensate per intercettare le sfide che interessano direttamente l’economia e la società del territorio bergamasco: il patrimonio culturale unito alle industrie creative, l’innovazione legata alla meccatronica e il settore dedicato al benessere e alla salute.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bergamo Next Level: 11 eventi gratuiti tra IA, innovazione e futuro Leggi anche: Bergamo Next Level: tre giorni tra innovazione, ricerca e territorio Dolcedo punta all’innovazione: il piccolo comune nel futuro dell’IADolcedo entra a pieno titolo nella rete ligure dell’innovazione tecnologica con un passo che potrebbe ridefinire il futuro del piccolo comune...