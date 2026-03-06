A Metato, nei primi mesi del 2026, sono state presentate solo quattro denunce di furto, secondo i dati disponibili. Nonostante l’allarme diffuso sui social, molti cittadini non si sono rivolti alle forze dell’ordine per segnalare i furti o le truffe subite. La situazione ha portato le autorità a invitare la popolazione a denunciare più attivamente eventuali reati.

Sono solo 4 le denunce per i furti nei primi giorni del 2026, perché putroppo spesso i cittadini non si rivolgono alle forze dell’ordine, mentre l’allarme social è costante. Anche per questo la Pubblica Assistenza di Metato ha organizzato un incontro con carabinieri e polizia municipali e i rispettivi comandanti, il luogotenente Andrea Giannetti, della Stazione di Pontasserchio, e Daniele Nocchi (polizia locale di San Giuliano Terme). Gazzelle e auto dei vigili urbani "pattugliano il territorio "con maggiore continuità". Questo però significa che altre zone restano temporaneamente più scoperte per le limitate forze disponibili". Sono attive diverse telecamere installate dal Comune (e "altre saranno installate"). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Paura furti e truffe a Metato: "Solo 4 denunce da gennaio. Chiamate le forze dell’ordine"

Finti tecnici del gas a Lecco: chiamate le forze dell'ordine!Finta truffa dei tecnici del gas a Lecco: i malviventi sono stati individuati anche nella frazione di San Giovanni e le forze dell'ordine sono già...

Furti alla Coin di Termini, la cassiera si difende: “Non sono una ladra, alle forze dell’ordine solo sconti”Interrogatorio per i commessi della Coin di Termini, accusati di furto aggravato in concorso con anche 21 fra poliziotti e carabinieri.

Approfondimenti e contenuti su Paura furti.

Temi più discussi: Paura furti e truffe a Metato: Solo 4 denunce da gennaio. Chiamate le forze dell’ordine; Codroipo. Furti, truffe e raggiri, sportello legale psicologico; Furti e truffe, come proteggersi. Le forze dell'ordine incontrano i cittadini a Metato; Sicurezza e prevenzione, Carabinieri e Alpini insieme contro truffe e furti.

Furti in casa, il Molise tra le regioni più sicure d’Italia ma tra i cittadini cresce la pauraIl rapporto Censis–Verisure conta 533 furti in abitazione nel 2024 e un calo del 23% nel primo semestre 2025. La regione è tra le meno colpite in Italia e sale al 6° posto nell’indice di sicurezza dom ... primonumero.it

Furti in casa, Trieste non è immune: 620 colpi in un anno, cresce la paura nelle abitazioniLa sicurezza delle abitazioni torna al centro dell’attenzione anche nel territorio che guarda a Trieste e al Friuli Venezia Giulia, dove i dati sui furti nelle case mostrano un trend in crescita negli ... triestecafe.it

#Cronaca Campania, i furti in casa calano nel 2025 ma la paura resta: la mappa dei reati provincia per provincia - facebook.com facebook

La banda dei furti in appartamento torna a colpire: paura a Salice Salentino e nel Nord Salento VIDEO x.com