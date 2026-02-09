Servizi sociali e sanitari Quanto paga Prato nel 2026

La città di Prato si prepara al 2026 con nuovi fondi per i servizi sociali e sanitari. La Società della Salute dell’Area Pratese riceve ogni anno dai Comuni della provincia i soldi necessari per gestire i servizi. I trasferimenti sono suddivisi in rate trimestrali e vengono stabiliti nel bilancio di previsione. Con questa organizzazione, l’obiettivo è garantire le risposte ai bisogni della popolazione e mantenere i servizi attivi e sostenibili nel tempo.

La Società della Salute Area Pratese è finanziata, mediante rate trimestrali anticipate, dagli enti consorziati (tutti i Comuni della provincia pratese) con trasferimenti annuali di risorse finanziarie quantificate in sede di bilancio di previsione, per il governo e la programmazione dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari. Con la fine dell'anno 2025, l'assemblea dei soci della Sds oltre ad approvare il bilancio economico preventivo 2026 e pluriennale 2026-2028, con la deliberazione del medesimo consesso dei soci ha approvato anche la budgettizzazione della spesa dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali per il 2026, che viene ripartita tra i vari comuni dell'area pratese.

