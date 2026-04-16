Tra sogni di autosufficienza e una realtà fatta di fatica e fallimenti, Benvenuti in campagna racconta con ironia il limite di ogni fuga: portare sempre dietro ciò che si è Un tempismo perfetto quello di Benvenuti in campagna, la commedia con Maurizio Lastrico e Giulia Bevilacqua che arriva oggi al cinema. Perchè la metà di aprile, complici le giornate che si allungano e si riscaldano, è il momento perfetto per cominciare a sognare e progettare la fuga verso un altrove. E il film intercetta proprio questo impulso: credere che basti cambiare scenario per ricominciare da zero. La famiglia Fontana però scoprirà rapidamente una verità più scomoda: il problema non è il luogo in cui vivi, ma ciò che ti porti dietro anche quando lo cambi.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Benvenuti in campagna, recensione: quando il mito della fuga green resta un’illusione

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