Dal caos urbano alla fattoria | arriva al cinema il film che smaschera l' illusione green

Arriva al cinema un nuovo film che affronta il tema dell’ambiente, passando dal caos delle città alla vita in fattoria. Il film mette in discussione l’effettivo impegno ecologico, evidenziando come spesso l’attenzione verso la sostenibilità rimanga a livello di discorso e condivisione online. La pellicola si propone di smascherare le contraddizioni tra le parole e le azioni di chi proclama l’importanza della tutela ambientale.

L’interesse e la cura dell’ambiente è una delle più grandi conquiste di questo inizio millennio. Eppure, sotto traccia, c’è un ambientalismo che si consuma a parole, che si condivide sui social più che nella realtà e che diventa postura prima ancora che scelta. È un’adesione emotiva, spesso non ponderata, a un’idea di natura che rassicura perché lontana, idealizzata, mai davvero vissuta. Benvenuti in campagna, il nuovo film diretto da Giambattista Avellino, nelle sale dal 16 aprile, affonda con leggerezza solo apparente proprio in questa contraddizione contemporanea. Al centro, una famiglia che decide di mollare tutto: Gerry ( Maurizio Lastrico ), ricercatore precario, Ilaria ( Giulia Bevilacqua ), vigilessa immersa nel caos urbano, e il figlio Giulio.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Andresti al cinema senza sapere il film? Arriva anche in Italia il Mystery cinema (affrettati o perderai un’occasione)Entrare in sala senza sapere cosa si sta per vedere: nessun trailer, nessuna trama, nessun indizio.

“EVA”, il thriller psicologico di Emanuela Rossi arriva al cinema: un film che interroga il futuro dei bambini e del pianetaDal 21 aprile 2026 arriva nelle sale italiane “EVA”, il nuovo film diretto da Emanuela Rossi, distribuito da Courier Film.

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