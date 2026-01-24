Benvenuti sulla Streif, una delle piste più iconiche e impegnative del mondo. Oggi a Kitzbühel, questa storica discesa ha visto trionfare Giovanni Franzoni, dimostrando abilità e determinazione. Un appuntamento che conferma l’importanza di questa località nel panorama dello sci alpino e la passione di chi si mette alla prova su percorsi leggendari.

Niente e nessuno ti precipiterà all’inferno meglio di così. Non è una pista, è una vocazione al rischio. E non è più nemmeno sport, è coraggio allo stato puro. C’è un fascino diabolico nella Streif, quella che i mortali chiamano pista ma per gli dei dello sci è nettare e ambrosia di neve. La chiamano “la pista che non perdona”. Comincia nella calma, a 1665 metri di altezza. Nei giorni piatti e indistinti dell’inverno c’è tutto quel bianco attorno. Poi, dopo il respiro, si scende. Dicono anche a 150 chilometri orari, ma è meglio non pensarci troppo. E però non è nemmeno questo che rende la Streif un luna park infernale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Benvenuti sulla Streif, là dove il mito si trasforma in autentica follia

LIVE Sci alpino, discesa Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: MAESTOSO FRANZONI SULLA STREIF! Si sogna in grande!Segui la gara di sci alpino a Kitzbuehel 2026 in tempo reale, con aggiornamenti sulla discesa sulla celebre Streif.

Radio1 Rai. . #Sci Super #Franzoni vince la discesa libera di Coppa del mondo di Kitzbuehel. Sceso col pettorale n.2, Giovanni ha fatto la differenza nel tratto finale della mitica #Streif, l'Hausberg, il più difficile della pista. Secondo Odermatt (+0,07), terzo Mu - facebook.com facebook