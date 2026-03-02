Rinnovo McKennie Juve ora è anche ufficiale | il comunicato del club bianconero e tutti i dettagli sul prolungamento

La Juventus ha annunciato ufficialmente il rinnovo del contratto di McKennie. La società ha pubblicato un comunicato in cui vengono forniti i dettagli relativi alla prolongation, confermando la permanenza del giocatore in rosa. La notizia è stata condivisa attraverso i canali ufficiali del club, che hanno reso noto il prolungamento del contratto.

