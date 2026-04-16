A Benevento, un uomo di 60 anni è stato fermato dalle autorità mentre utilizzava il pass disabili della moglie deceduta per parcheggiare negli spazi riservati. L’uomo ha tentato di sfruttare il contrassegno, che non gli apparteneva più, per accedere a posti riservati ai disabili. L’episodio è stato scoperto durante i controlli di routine nelle aree di sosta della città.

Un uomo di 60 anni a Benevento è stato sorpreso dalle autorità locali mentre utilizzava il contrassegno per disabili della moglie, ormai deceduta, per occupare stalli riservati. L’azione illegale è stata scoperta durante i controlli della Polizia Municipale, che ha proceduto al sequestro del documento e all’avvio delle sanzioni previste per il reato. Il controllo urbano e l’abuso dei privilegi sociali. L’intervento degli agenti di Benevento ha messo in luce un uso improprio del CUDE, il certificato unico di disabilità, da parte di un cittadino che ne faceva leva da diversi mesi. La verifica sul campo ha permesso di accertare che il pass non era più valido a causa del decesso dell’intestataria.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Benevento, scoperto il trucco: usa il pass disabili della moglie defunta

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