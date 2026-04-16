A Benevento è stato rinnovato il contratto dell’attaccante Floro Flores. L’annuncio è stato dato da Vigorito, che ha dichiarato: “si va avanti con Floro Flores”. Il nuovo accordo prevede una durata che si concluderà alla fine della prossima stagione. La notizia è stata comunicata ufficialmente senza dettagli aggiuntivi sui termini economici del contratto.

Tempo di lettura: < 1 minuto All’annuncio dato da Vigorito (“si va avanti con Floro Flores”) davanti le telecamere di sky subito dopo il match contro la Cavese si è passati alle “carte” in casa Benevento: è ufficiale il rinnovo del contratto di Floro Flores il cui accordo con la Strega sarebbe scaduto il prossimo giugno. Sarà lui quindi a guidare i giallorossi in serie B dove li ha condotti con un cammino a suon di record. “Il Benevento Calcio – si legge nella nota – è lieto di comunicare di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto con il tecnico Antonio Floro Flores fino al 30 giugno 2028. Il Club giallorosso rivolge a mister Floro Flores i migliori auguri di buon proseguimento, confidando nel raggiungimento di ulteriori e prestigiosi traguardi sportivi”.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento, rinnovato il contratto di Floro Flores: ecco quando scadrà il nuovo accordo

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Non è un prolungamento formale, ma un’investitura vera e propria. Perché Floro Flores non ha soltanto centrato l’obiettivo della promozione, lo ha fatto imprimendo una svolta netta alla stagione. I numeri parlano da soli: 17 risultati utili consecutivi, con 15 vitto - facebook.com facebook

#Vigorito: “Vincere il campionato di Serie C è durissimo. Ripartiremo da #FloroFlores” x.com