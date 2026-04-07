Floro Flores fa l' impresa con il Benevento | l' ex Napoli riporta i giallorossi in Serie B

L'ex calciatore di Napoli e altre squadre ha guidato il Benevento nel suo primo match da allenatore in Serie C. Con questa vittoria, il club giallorosso torna in Serie B dopo un periodo di assenza. Floro Flores ha preso in mano la squadra da poco, e la sua prima partita si è conclusa con un risultato positivo. La squadra ha ottenuto i tre punti sul campo avversario, segnando anche un gol importante.

Antonio Floro Flores mette subito a segna una grande impresa calcistica all'esordio da allenatore in Serie C. L'ex attaccante del Napoli ha, infatti, riportato il Benevento in Serie B dopo tre anni. La promozione in cadetteria è arrivata grazie al successo all'Arechi nel derby campano con la Salernitana per 1-0. Il tecnico napoletano era subentrato in autunno a Gaetano Auteri, dopo aver allenato prima l'Under 17 giallorossa e poi la Primavera per alcuni mesi. Anche il presidente della Regione Campania Roberto Fico si è complimentato con la società del presidente Vigorito per lo splendido traguardo sportivo raggiunto: “Esprimo le più sincere congratulazioni al Benevento Calcio per la promozione in Serie B, un risultato che premia il lavoro della società, dello staff e dell'intera squadra. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Benevento-Siracusa, i convocati giallorossi: tre assenti per Floro FloresAl termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Antonio Floro Flores ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per la 23^... Sorrento-Benevento, i convocati di Floro Flores: giallorossi senza un bigSono 22 i convocati di mister Floro Flores per la trasferta di domani pomeriggio al “Viviani” di Potenza contro il Sorrento (ore 17:30). Temi più discussi: La prima esperienza tra i prof è un successo clamoroso. Floro Flores riporta il Benevento in B; Benevento, Floro Flores analizza il pari: Prestazione positiva, ma serve più concretezza; Benevento-Cosenza, Floro Flores: Pensiamo solo a vincere. Sfidiamo una squadra forte; Floro Flores non trattiene le lacrime: Mai provate emozioni così. Floro Flores non trattiene le lacrime: Mai provate emozioni cosìIl calcio, a volte, sa aspettare. E quando decide di restituire ciò che ha tolto, lo fa con una sceneggiatura che sembra scritta di proposito per essere tramandata ai posteri. Così, nel giorno di Pasq ... ilsannioquotidiano.it Benevento promosso in Serie B: Floro Flores in B alla prima da tecnico professionistaIl Benevento torna in Serie B dopo 3 anni: decisiva la vittoria sulla Salernitana. Floro Flores promosso al primo anno da allenatore professionista. tag24.it CALCIO - Dalla festa in campo a quella in città: apoteosi per il Benevento in B I sanniti passano a Salerno nel derby e conquistano la promozione con tre turni d'anticipo. Il trionfo del tecnico Floro Flores #notizie #valdagri #press - facebook.com facebook #Benevento, #FloroFlores: “Le mie sono lacrime spontanee. Rinnovo Firmerei a scatola chiusa” x.com