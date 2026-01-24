Nel match tra Benevento e Siracusa, Floro Flores ha espresso la sua delusione per il secondo gol subito dalla squadra. Il Benevento, in casa, continua la serie positiva e rafforza la propria posizione in classifica, mantenendo alta la pressione sulla capolista Catania. La partita si inserisce in un contesto di campionato molto equilibrato, con entrambe le formazioni impegnate a ottenere risultati importanti.

Tempo di lettura: 3 minuti Non sbaglia un colpo tra le mura amiche il Benevento che batte anche il Siracusa (LEGGI QUI) e mette pressione all’altra capolista Catania (sanniti ora a +3) impegnata domani contro il Cosenza. Queste le parole di mister Floro Flores in sala stampa. AVVERSARIO – “Seguo il Siracusa perché mi piace l’allenatore e le idee che ha. E’ normale che le nostre qualità sono maggiori delle loro, ma li abbiamo studiati. Sapevamo le insidie di una gara simile. Faccio i complimenti agli avversari”. SCELTE – “Sono stato chiaro con Manconi. Come è andato in panchina Simonetti, succederà a tutti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento-Siracusa, Floro Flores: “Arrabbiato per il secondo gol subito”

