Il sindaco di Benevento ha annunciato che i lavori per il depuratore, un’opera da 47 milioni di euro, inizieranno entro l’estate. L’appalto dovrebbe essere concluso entro la fine di maggio e i lavori si svolgeranno in una zona della città indicata nel comunicato ufficiale. La realizzazione dell’impianto rappresenta un passo importante per il miglioramento del servizio di depurazione nella zona.

“Ho avuto stamane un colloquio con Fabio Fatuzzo, Commissario Unico alla Depurazione e al Riuso delle acque reflue: mi ha garantito che a fine maggio si concluderà la gara d’appalto di Sogesid, società statale d’ingegneria ambientale, inerente alla progettazione esecutiva e all’esecuzione dei lavori finalizzati alla realizzazione del depuratore della Città di Benevento. Sarà mantenuto dunque l’impegno di avviare i lavori entro l’estate: un traguardo storico per un’opera imponente, da 47 milioni di euro complessivi, che la Città di Benevento non ha mai avuto nella sua storia”, lo ha detto stamane il sindaco di Benevento Clemente Mastella a margine di un evento educiativo in città organizzato da Acea.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Benevento, Mastella: “Depuratore, lavori al via entro l’estate”

Depuratore, Clemente Mastella: gara al via entro maggio, lavori in estate per un’opera da 47 milioni

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