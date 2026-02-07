Si corre per il Teatro Rossini lavori al via entro marzo | sarà pronto per l’estate

A Pesaro i lavori per rimettere in sesto il Teatro Rossini sono partiti con una certa rapidità. Dopo anni di chiusura a causa di infiltrazioni d’acqua, i lavori devono concludersi entro marzo. L’obiettivo è riaprire il teatro in tempo per l’estate, una corsa contro il tempo che sta sorprendendo molti, considerando i ritardi che di solito si registrano in questi casi.

Pesaro, 7 febbraio 2026 – Si procede velocemente, quasi un miracolo per un’amministrazione pubblica, per il recupero del teatro Rossini chiuso a tutte le manifestazioni per infiltrazioni d’acqua dal tetto. L’amministrazione, che ha avuto un contributo di 150 mila euro dalla Fondazione Cassa di Risparmio, ha approvato nei giorni scorsi il progetto esecutivo delle opere che dovranno essere fatte, ed è già partita con il bando di interesse rivolto alle imprese. E cioè la ricerca di una azienda che si farà carico dei lavori. Quindi non ci saranno gare d’appalto, perché l’importo è inferiore al mezzo milione di euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

- TOSCA ~ Sveliamo il cast di Tosca che andrà in scena il 7 febbraio 2026 al Teatro Rossini. Il tenore David Baños interpreterà Mario Cavaradossi, un pittore liberale, e uno dei due protagonisti dell'opera, amante della c facebook