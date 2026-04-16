Recentemente, una wrestler ha dichiarato l'intenzione di far tornare le donne ai main event delle competizioni. Negli ultimi tempi, la divisione femminile della WWE ha ricevuto maggiore attenzione, ma si riconosce che ci sono ancora molte sfide da affrontare. Questa affermazione si inserisce in un dibattito più ampio sul ruolo delle atlete nel panorama delle competizioni di wrestling.

Negli ultimi anni è stato fatto tanto per la divisione femminile della WWE, eppure c’è ancora tanto da fare ed è sotto gli occhi di tutti. A farsi portavoce di questa necessità da parte della compagine femminile è una delle sue matriarche: Becky Lynch ha infatti espresso chiaramente la necessità e l’urgenza di educare il pubblico WWE ad un inserimento del Wrestling femminile anche laddove a farla da padrona è il lato maschile del roster. La rivoluzione femminile non deve finire mai. Nel corso di un’intervista con Chris Van Vliet l’irlandese, prossima sfidante di AJ Lee a WrestleMania, ha acceso i riflettori su una situazione che molti hanno già ben chiara: la WWE non abitua i suoi fan ad avere dei main event che contano all’insegna del Wrestling femminile.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Becky Lynch: “Riportiamo le donne nel main event”

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