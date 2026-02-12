Le tensioni tra AJ Lee e Becky Lynch continuano. Dopo il primo confronto, le due si affrontano di nuovo, questa volta con Becky pronta a sfidare per il titolo Intercontinentale. La sfida si fa più calda, e i fan aspettano di vedere come finirà questa seconda parte.

Le strade tra Becky e AJ si incrociano ancora: la moglie di CM Punk ha messo nel mirino il titolo Intercontinentale. È un feud che non mi stupisce, mi aspettavo che riprendesse già durante la Rumble con una che elimina l’altra (o che si eliminano a vicenda). Ma cosa può ancora dare questo rivalità? Parto col dire, che trovo azzeccata la scelta di farle lavorare insieme. AJ Lee si è ripresentata con una forma fisica impeccabile, ma sul ring è evidente che i tanti anni di inattività l’abbiano arrugginita. Parliamo poi di una lottatrice che anche da più giovane non è che fosse proprio un fenomeno del lottato, quindi ora bisogna cercare di mascherare i difetti il più possibile. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AJ Lee vs Becky Lynch: secondo atto

Approfondimenti su AJ Lee

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

AJ Lee vs Becky Lynch!

Ultime notizie su AJ Lee

Argomenti discussi: Confronto acceso tra Becky Lynch ed AJ Lee a RAW, si affronteranno a Elimination Chamber; Assente di lusso? AJ Lee preoccupa in vista di WrestleMania 42; WWE: Ecco i piani per WrestleMania per AJ Lee; Ufficializzato il big match tra AJ Lee e Becky Lynch per WWE Elimination Chamber 2025.

Ufficializzato il big match tra AJ Lee e Becky Lynch per WWE Elimination Chamber 2025Nel corso dell'ultimo episodio di WWE Raw è stato ufficializzato il big match tra Becky Lynch ed AJ Lee, ecco tutte le info in merito ... generationsport.it

AJ Lee ritorna a Raw, lotterà ad Elimination ChamberAJ Lee è tornata questa notte per una faccia a faccia con Becky Lynch e ne è scaturito un match tra le due ad Elimination Chamber ... spaziowrestling.it

#wrestling #Wrestlemania Rivelato il match atteso di AJ Lee per WrestleMania 42 della WWE: AJ Lee ha fatto un´altra apparizione memorabile a Monday Night RAW a Cleveland, trovandosi in un momento di tensione con la sua storica rivale Becky Lynch. Il lo - facebook.com facebook