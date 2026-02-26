Il 11 aprile a Tottenham si prepara un evento di pugilato di grande richiamo, con un match che vedrà sul ring un noto pugile nel ruolo di co-main event. La serata si svolgerà nello stadio del Tottenham Hotspur, offrendo agli appassionati una notte all’insegna dell’azione. L’attesa cresce tra gli appassionati, pronti a seguire le sfide che si preannunciano spettacolari.

Un grande appuntamento di boxe torna a Tottenham il 11 aprile, con Conor Benn che rientra nel Tottenham Hotspur Stadium in qualità di co-main event accanto all’incontro tra Tyson Fury e Arslanbek Makhmudov. Benn affronterà Regis Prograis in un match di welter, inserito sotto la bandiera di The Ring e trasmesso in diretta in tutto il mondo su Netflix. L’evento segna una nuova tappa per Benn nel contesto di una scena welter molto competitiva, e propone una sfida che potrebbe influire sulle posizioni in classifica in vista di obiettivi futuri. l’incontro si svolge a nord di londra, nel celebre stadio che Benn ha già scelto come cornice di precedenti momenti chiave della sua carriera. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Conor Benn sfida Regis Prograis nel co-main event dell'11 aprile

AAA/WWE: Dominik Mysterio perde la sfida con Rey, il padre lo infortuna nel main eventDominik Mysterio ha riportato un infortunio alla spalla durante l’evento AAA Guerra de Titanes, tenutosi sabato notte a Guadalajara.

Conor Benn Rifiuta Chiamata di Hearn Prima dell'Accordo con ZuffaLa frattura tra Conor Benn e Matchroom Boxing segna una centrale svolta nelle dinamiche tra atleti e promoter, mettendo in luce come le decisioni...