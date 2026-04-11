Oggi su Canale 5 andrà in onda un nuovo episodio di Beautiful, con alcune novità nella trama. Thomas si rivolge a Eric per discutere delle nozze con Paris, mentre Hope si trova in una situazione di disagio. La puntata promette di portare ulteriori sviluppi e colpi di scena nei personaggi principali. La narrazione continua a seguire le vicende dei protagonisti della soap opera.

Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, sabato 11 aprile 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento? Gli spoiler rivelano che Hope avrà ancora dei dubbi in merito all'inaspettata decisione di Thomas di convolare a nozze con Paris. Quest'ultima la accuserà di intromettersi nella loro vita, alla Logan dirà che il suo rapporto con il Forrester è solido e le chiederà di rispettare il loro fidanzamento. Alla figlia di Brooke la nuova fidanzata del Forrester dirà di aver costruito un forte legame anche con Douglas. Nel frattempo verrà celebrato il '4 luglio' nella villa di Eric, durante un piacevole clima di festa i presenti accoglieranno con gioia Thomas e Paris. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Beautiful, anticipazioni 11 aprile 2026: Thomas fa una richiesta ad Eric sulle nozze con Paris, Hope a disagio

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Le soap opera, un'invenzione geniale della televisione, che intrattengono per anni milioni di telespettatori e l'idea di combinarle con l’altra invenzione geniale del mondo, cioè il gatto: intrigante proprio come una puntata di Beautiful. La nostra Brooke non ha lu - facebook.com facebook

Brooke, la gatta con una vita tutt’altro che Beautiful ora cerca il suo lieto fine ++ Ci aiutate a trovarle una famiglia Grazie! ++ @lazampa @LaStampa x.com