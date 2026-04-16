Bearman rompe il silenzio | colpa di Colapinto per il botto a 50G

Il pilota della Haas ha parlato per la prima volta dopo l’incidente avvenuto durante il Gran Premio del Giappone a Suzuka, in cui è stato coinvolto in un impatto molto forte. In una dichiarazione, ha attribuito la responsabilità dell’incidente a un altro pilota, senza fornire ulteriori dettagli. L’incidente ha provocato un impatto di circa 50G, e le autorità stanno ancora esaminando le cause dell’accaduto.

Il pilota della Haas, Oliver Bearman, ha rotto il silenzio riguardo al violento impatto subito durante il Gran Premio del Giappone a Suzuka, attribuendo la responsabilità dell’incidente a Franco Colapinto. Il ventenne britannico ha spiegato come la dinamica del contatto, avvenuto alla ventiduesima tornata su un totale di cinquantatré, sia stata determinata da un eccessivo divario di velocità tra le due monoposto. La fisica del collisione e il delta di velocità a Spoon. L’accaduto è scaturito in una fase delicata della gara, nel secondo settore del circuito giapponese. Bearman si trovava a perseguire l’Alpine con un distacco di circa un secondo quando si è trovato coinvolto in una situazione di pericolo imminente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bearman rompe il silenzio: colpa di Colapinto per il botto a 50G Notizie correlate Caso Chappell Roan, il bodyguard rompe il silenzio: “Colpa mia, ma non lavoro per lei”Si aggiunge un nuovo capitolo al caso che ha coinvolto Chappell Roan in un hotel di San Paolo. Il botto di Bearman spaventa la F1. I piloti: "Ascoltateci". La Fia: "Valuteremo come migliorare"Il violentissimo impatto da 50G di decelerazione che ha visto protagonista Oliver Bearman durante il GP del Giappone ha riproposto con forza il tema...