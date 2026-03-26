Un nuovo episodio si aggiunge alla vicenda che vede coinvolta la cantante in un hotel di San Paolo. Un bodyguard ha deciso di parlare, affermando di essere responsabile di quanto accaduto ma precisando di non lavorare per la cantante. La situazione si sviluppa con dichiarazioni che si aggiungono alle ricostruzioni finora pubblicate, senza che siano state fornite ulteriori informazioni sui dettagli degli eventi.

Si aggiunge un nuovo capitolo al caso che ha coinvolto Chappell Roan in un hotel di San Paolo. Nei giorni scorsi, la vicenda era esplosa dopo il racconto del calciatore Jorginho Frello, compagno della madre di una bambina di 11 anni: secondo la sua versione, la figlia avrebbe semplicemente incrociato lo sguardo della cantante mentre passava vicino al suo tavolo, ma sarebbe stata fermata in modo brusco da una guardia di sicurezza, al punto da spaventarsi e mettersi a piangere. A intervenire ora è proprio l’uomo al centro dell’episodio, la guardia Pascal Duvier, che in un messaggio sui social ha deciso di chiarire la propria posizione. Duvier ha dichiarato di assumersi “ piena responsabilità ” per quanto accaduto il 21 marzo, ma ha anche precisato di non far parte del team di sicurezza della cantante. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Caso Chappell Roan, il bodyguard rompe il silenzio: “Colpa mia, ma non lavoro per lei”

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