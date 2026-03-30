Durante l'ultimo Gran Premio, un episodio ha suscitato preoccupazione tra i piloti di Formula 1, riguardante la differenza di velocità tra le monoposto in modalità ricarica e durante i sorpassi. Il rumore forte di un incidente, noto come

Il violentissimo impatto da 50G di decelerazione che ha visto protagonista Oliver Bearman durante il GP del Giappone ha riproposto con forza il tema della sicurezza. Ma oltre al tremendo impatto sulle barriere, che per fortuna è costato al pilota della Haas solo una forte contusione al ginocchio, c’è da registrare il non meno forte impatto degli avvertimenti lanciati dai piloti sin dall'introduzione dei nuovi regolamenti. L'incidente ha riacceso il dibattito sulla sicurezza delle attuali power unit, caratterizzate da una ripartizione della potenza quasi paritaria (5050) tra il motore a combustione interna e la componente elettrica. Sotto osservazione è finito il modo in cui le nuove vetture gestiscono il recupero dell'energia elettrica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il botto di Bearman spaventa la F1. I piloti: "Ascoltateci". La Fia: "Valuteremo come migliorare"

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