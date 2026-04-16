BCL Pozzecco travolto a Tenerife | Galatasaray crolla di 40 punti

Nel match dei quarti di finale della Basketball Champions League, la squadra spagnola di Tenerife ha sconfitto il Galatasaray con un margine di 40 punti, portando alla fine del percorso europeo del team turco. La partita si è conclusa con un punteggio molto ampio a favore della formazione di casa, che ha dominato l’intera gara. La sconfitta rappresenta la conclusione dell’avventura continentale del Galatasaray, eliminato dalla squadra di Tenerife.

Il sogno europeo del Galatasaray si è infranto sotto i colpi di una prestazione travolgente della squadra di La Laguna Tenerife, che ha sancito la fine della corsa dei ragazzi di Pozzecco nei quarti di finale della Basketball Champions League. Nella Santiago Martin Arena, il club turco è stato travolto con un distacco netto di 40 punti, chiudendo l’incontro con un punteggio di 99-59. Dopo aver mantenuto uno scenario competitivo nelle prime due sfide della serie, con un vantaggio minimo di un punto per gli spagnoli nel primo appuntamento e una scarto di appena due unità a favore del Galatasaray nella seconda gara, il terzo confronto ha preso una piega completamente diversa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - BCL, Pozzecco travolto a Tenerife: Galatasaray crolla di 40 punti Notizie correlate Basket, Champions League: Trieste crolla nel finale e perde contro La Laguna TenerifeSi è appena conclusa alla Santiago Martin Arena di San Cristobal de La Laguna la sfida valevole per la seconda giornata del Round of 16 della... Leggi anche: Calcio, la Juventus crolla a Istanbul: è 5-2 per il Galatasaray