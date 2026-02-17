Calcio la Juventus crolla a Istanbul | è 5-2 per il Galatasaray

La Juventus ha subito una pesante sconfitta a Istanbul, perdendo 5-2 contro il Galatasaray. La squadra italiana era avanti 2-1 all’intervallo, ma nel secondo tempo ha subito quattro gol, tra cui una doppietta di un attaccante turco. La partita si è giocata davanti a oltre 50.000 tifosi presenti allo stadio Ali Sami Yen Spor Kompleksi.

Roma, 17 feb. (askanews) – Crollo clamoroso della Juventus all'Ali Sami Yen Spor Kompleksi di Istanbul: da 2-1 all'intervallo a 5-2 finale per il Galatasaray nell'andata dei playoff di Champions League. La squadra di Luciano Spalletti, avanti grazie alla doppietta di Koopmeiners dopo l'iniziale vantaggio turco, si scioglie nella ripresa tra errori difensivi e l'espulsione di Cabal. Per la qualificazione servirà un'impresa nel ritorno del 25 febbraio. L'avvio è elettrico. Ambiente infuocato e subito equilibrio, finché al 15? il Galatasaray passa: pasticcio in area bianconera, recupero di Osimhen e assist per Sara che batte Di Gregorio.