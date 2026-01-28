Basket Champions League | Trieste crolla nel finale e perde contro La Laguna Tenerife

Questa sera a San Cristobal de La Laguna la Trieste Pallacanestro ha subito una sconfitta nel finale contro La Laguna Tenerife. La partita, valida per la seconda giornata del Round of 16 della Champions League, si è conclusa con i padroni di casa che sono riusciti a mettere a segno un colpo decisivo negli ultimi minuti. La squadra italiana ha lottato, ma non è riuscita a mantenere il vantaggio e ha ceduto nel finale.

Si è appena conclusa alla Santiago Martin Arena di San Cristobal de La Laguna la sfida valevole per la seconda giornata del Round of 16 della Basketball Champions League e in campo sono scesi i padroni di casa del La Laguna Tenerife e la Trieste Pallacanestro. E i friulani, dopo 30 minuti ottimi, crollano nel finale e subiscono un brutto ko che complica la corsa ai playoff. Parte meglio la squadra di casa, che prova un primo allungo dopo un paio di minuti del primo quarto. Poco prima di metà quarto gli spagnoli toccano il +5, ma poi Candussi e Brown riportano a un solo possesso di svantaggio Trieste e, alla fine, il tira e molla si chiude con La Laguna Tenerife avanti 23-20.

