Champions League Bayern Monaco-Atalanta 4-1 | altra goleada dei bavaresi Ora il Real

Il Bayern Monaco ha battuto l’Atalanta 4-1 nella partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, portando a casa una vittoria netta. La gara si è giocata a Monaco di Baviera, con i bavaresi che hanno dominato sul campo. La sconfitta precedente di 6-1 nel match di andata ha reso difficile il recupero per l’Atalanta, che ora si prepara per il prossimo impegno contro il Real Madrid.

Monaco di Baviera (Germania), 18 marzo 2026 - L' 1-6 incassato nella gara di andata ha trasformato il ritorno degli ottavi di finale di Champions League dell' Atalanta in un Everest da scalare anche solo per rendere il passivo del doppio confronto con il Bayern Monaco meno umiliante. In realtà, i padroni di casa, non paghi dell'ipoteca già messa la settimana scorsa sulla qualificazione ai quarti (nei quali troveranno il Real Madrid), spingono subito forte e trovano la rete del vantaggio con Kane dagli sviluppi di un rigore concesso dopo on field review per fallo di mano di Scalvini: il primo tentativo dal dischetto del bomber inglese era stato vanificato da una prodezza di Sportiello, a sua volta annullata per la posizione non regolare sulla linea di porta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Champions League, Bayern Monaco-Atalanta 4-1: altra goleada dei bavaresi. Ora il Real Articoli correlati Leggi anche: Ottavi Champions League, l’Atalanta becca il Bayern Monaco. Ci sarà Real-Manchester City e Psg-Chelsea Leggi anche: Champions League, l’Atalanta pesca il Bayern Monaco. Supersfida Real Madrid-Manchester City agli ottavi – I sorteggi ATALANTA-BAYERN MONACO 1-6… IL CALCIO ITALIANO È ALLA DERIVA... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Champions League Temi più discussi: Champions: League: Bayern troppo forte fa 6-1, è notte fonda Atalanta; Champions League, disfatta per l'Atalanta: 1-6 contro il Bayern Monaco; Anteprima di Bayern München - Atalanta, ritorno ottavi di Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e interviste; Il Bayern Monaco si aggiudica l'andata degli ottavi di Champions League. Champions League: il Bayern Monaco batte l'Atalanta 4-1 CRONACA e FOTOI gol di Kane (doppietta al 25' e 54') poi Karl al 56' e Diaz al 70'. Per la Dea rete di Samardzic alll'85' (ANSA) ... ansa.it Bayern Monaco-Atalanta 4-1: video, gol e highlightsIl Bayern Monaco cala il poker nella gara di ritorno in casa ed elimina l'Atalanta dalla Champions, regalandosi il Real Madrid ai quarti. Il rigore di Kane rompe l'equilibrio nel primo tempo, poi l'at ... sport.sky.it . @ChampionsLeague | Il quadro completo dei quarti di finale x.com Champions League, Bayern-Atalanta 4-1. Poker dei tedeschi che vanno ai quarti A Monaco gli uomini di Palladino avrebbero dovuto vincere con sei reti di scarto per passare il turno. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/0 - facebook.com facebook