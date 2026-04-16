Bayern Monaco-Real Madrid 4-3 spettacolo | gol e highlights

Il Bayern Monaco ha battuto il Real Madrid 4-3 in una partita ricca di gol e azioni emozionanti. I bavaresi avevano già vinto al Bernabeu 2-1 nell’andata e ora si sono qualificati per la semifinale di Champions League. La sfida successiva sarà contro il Paris Saint-Germain.

Il Bayern Monaco batte 4-3 il Real Madrid (aveva vinto anche al Bernabeu, 2-1) e conquista la semifinale di Champions League dove sfiderà il Psg. Guarda gli highlights e tutti i gol del match: la doppietta di Guler, intervallata dalla rete di Pavlovic, poi Kane, Mbappé e nel finale le perle di Luis Diaz e Olise. Espulso all’89’Camavinga per doppia ammonizione.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bayern Monaco-Real Madrid 4-3 spettacolo: gol e highlights Olympiacos-Real Madrid 3-4: gol e highlights | Champions League Notizie correlate Real Madrid-Bayern Monaco 1-2: Neuer miracoloso, Vinicius fa un erroraccio: gli highlightsIl Bayern Monaco espugna il Bernabeu e si prende l’andata dei quarti di Champions League, battendo 2-1 il Real Madrid. Primo euro-gol per Mastantuono, ma che Vinicius! Gli highlights di Real Madrid-Monaco 6-1Il Real Madrid di Arbeloa vince 6-1 contro i francesi: grande prova di Vinicius, a segno anche il baby argentino, Bellingham e Mbappé. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Bayern Monaco-Real Madrid finisce 4-3: tedeschi in semifinale di Champions; Dove vedere Bayern Monaco-Real Madrid: lo sport in tv del 15 aprile; Ingiustizia, caos Spagna dopo rosso Camavinga in Bayern-Real. Cos'è successo in Champions; Real Madrid Bayern Monaco 1-2: gol e highlights Champions. Bayern Monaco-Real Madrid 4-3: video, gol e highlightsGol e spettacolo nel ritorno dei quarti di finale di Champions tra Bayern e Real Madrid. All'Allianz Arena termina 4-3 con i tedeschi che accedono in semifinale. Avvio super con il gol di Guler dopo 3 ... sport.sky.it Bayern Monaco-Real Madrid 4-3, gol e highlights: i tedeschi accedono in semifinaleLeggi su Sky Sport l'articolo Bayern Monaco-Real Madrid 4-3, gol e highlights: i tedeschi accedono in semifinale ... sport.sky.it Il momento che spezza davvero Bayern Monaco-Real Madrid arriva nel finale, quando la partita sembra avviata ai tempi supplementari In pochi minuti Camavinga colleziona due cartellini gialli e quindi la conseguente espulsione. Restano dubbi però per il co facebook CHAMPIONS I In campo Bayern Monaco-Real Madrid e Sporting-Arsenal DIRETTA e FOTO per il ritorno dei quarti. All'andata 2-1 per i tedeschi al Bernabeu e 1-0 per gli inglesi sui lusitani #ANSA x.com