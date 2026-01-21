Primo euro-gol per Mastantuono ma che Vinicius! Gli highlights di Real Madrid-Monaco 6-1

Nell'incontro tra Real Madrid e Monaco, il team spagnolo si impone con un risultato di 6-1. Tra i protagonisti, Vinicius si distingue per il suo contributo, mentre anche Bellingham e il giovane argentino hanno lasciato il segno. La partita ha visto un'ampia prestazione offensiva da parte dei madrileni, offrendo agli appassionati un esempio di football dinamico e coinvolgente.

Il Real Madrid di Arbeloa vince 6-1 contro i francesi: grande prova di Vinicius, a segno anche il baby argentino, Bellingham e Mbappé. Guarda gli highlights di Real Madrid-Monaco 6-1. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Primo euro-gol per Mastantuono, ma che Vinicius! Gli highlights di Real Madrid-Monaco 6-1 Real Madrid – Monaco 6-1 – Vinicius Jr brilla nella vittoria necessaria per il RealIl Real Madrid ha ottenuto una vittoria convincente contro il Monaco, con il risultato di 6-1, grazie anche alla prestazione di Vinicius Jr.

