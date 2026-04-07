Diretta gol Champions League LIVE | via ai quarti di finale in campo Real Madrid-Bayern Monaco e Sporting-Arsenal

Sono iniziati i quarti di finale della Champions League con due partite in programma. La prima vede affrontarsi il Real Madrid e il Bayern Monaco, mentre la seconda propone Sporting contro Arsenal. La cronaca delle gare e i risultati aggiornati sono disponibili in tempo reale attraverso la piattaforma di Calcionews24, che offre una sintesi dettagliata di ogni incontro.

Calciomercato Barcellona, Bastoni si allontana? I Blaugrana pronti a cambiare obiettivo, pur rimanendo in Serie A! Mercato Manchester United, occhio al doppio addio in estate: anche Ugarte ha le valigie in mano! Bastoni Barcellona, le contropartite la chiave per sbloccare l’affare? Svelata la posizione dell’Inter Newcastle, chiuso il baby colpo dall’Independiente del Valle! Documenti firmati, i Magpies hanno definito il suo acquisto Zirkzee torna in Serie A? Un club a sorpresa sulle tracce dell’olandese ma non solo. C’è la ‘minaccia’ di due big di questo campionato, ecco l’indiscrezione Calciomercato Barcellona, Bastoni si allontana? I... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Diretta gol Champions League LIVE: via ai quarti di finale, in campo Real Madrid-Bayern Monaco e Sporting-Arsenal Champions League: Arsenal, Psg, Real Madrid e Sporting ai quartiSerata ricca di emozioni in Champions League, dove arrivano i verdetti dagli ottavi di finale. Leggi anche: Diretta gol Champions League LIVE: in campo gli ottavi di finale, alle 21 Bayern Monaco Atalanta ATALANTA-JUVENTUS 3-0 | HIGHLIGHTS | QUARTI DI FINALE | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26 Temi più discussi: Champions League, due sfide imperdibili: dove vederle in diretta TV; Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggi ai quarti; PSG-Liverpool, probabili: Kvara sfida Wirtz, tridente con Dembelé e Barcola; Segui PSG-Liverpool: pronostici, migliori scommesse e quote. Diretta Real Madrid Bayern Monaco | Streaming video tv: grande show (Champions League, oggi 7 aprile 2026)Diretta Real Madrid Bayern Monaco streaming video tv, oggi 7 aprile 2026: orario, quote, probabili formazioni e risultato live in Champions League. ilsussidiario.net Real Madrid-Bayern Monaco diretta Champions League: segui la sfida ai quarti di finale LIVEAllo stadio Bernabeu si gioca il primo atto tra Blancos di Arbeloa e bavaresi di Kompany, in quella che sembra essere una finale anticipata: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Tutto pronto per la Champions League! E con lei, il Fantachampions - facebook.com facebook 108 giorni dopo il brutto fallo di Micky van de Ven, Alexander Isak torna a disposizione del Liverpool. Arne Slot lo ha convocato per l'andata dei quarti di finale di Champions League in casa del Paris Saint-Germain, in programma mercoledì 8 aprile alle 21:00 x.com