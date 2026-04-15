Il Bayern Monaco si è qualificato alle semifinali della Champions League dopo aver battuto il Real Madrid con il punteggio di 4-3. La partita si è conclusa nel recupero, portando alla eliminazione del club spagnolo. La sfida tra le due squadre si è disputata recentemente, determinando così i protagonisti della prossima fase della competizione europea.

Il Bayern Monaco ha sconfitto il Real Madrid per 4-3 e si è qualificato alle semifinali della Champions League di calcio. Dopo aver espugnato il Santiago Bernabeu per 2-1 nel confronto d’andata, i tedeschi hanno inscenato una grande battaglia con i blancos di fronte al proprio pubblico, pareggiando la doppietta di Guler, in rete al primo minuto e al 29?, con i gol di Pavlovic al 6? e Kane al 38?. Gli spagnoli sono passati in vantaggio al 42? con la stoccata di Mbappé e fino all’89mo minuto tutto sembrava portare ai supplementari. Nel finale dell’incontro, però, i padroni di casa hanno pareggiato con Diaz e poi nel recupero sono riusciti anche a vincere l’incontro con la stoccata di Olise su invito di Kane.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Bayern Monaco e Arsenal in semifinale di Champions League, Real Madrid eliminato nel recupero

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«Non vedo l'ora», ha aggiunto il capitano del Bayern Monaco. Vale lo stesso per noi x.com