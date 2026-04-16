Bayern batte il Real Madrid all’ultimo minuto e conquista la semifinale di Champions League

Da napolipiu.com 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita di ieri sera, il Bayern Monaco ha vinto contro il Real Madrid grazie a un gol decisivo segnato negli ultimi secondi. La sfida si è conclusa con il punteggio favorevole ai tedeschi, permettendo loro di accedere alle semifinali di Champions League. La gara si è svolta in modo combattuto, con entrambe le squadre che hanno cercato di imporsi fin dai primi minuti.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Nella serata di mercoledì, il Bayern Monaco ha compiuto un’impresa straordinaria, battendo il Real Madrid con un punteggio di 4-3 in una sfida avvincente che ha lasciato i tifosi senza fiato. I gol tardivi di Luis Diaz e Michael Olise hanno assicurato non solo una vittoria sul campo ma anche la qualificazione alla semifinale di UEFA Champions League, con un punteggio aggregato finale di 6-4. Ora, i bavaresi si preparano a sfidare i detentori del titolo, il Paris Saint-Germain, in un duello che promette scintille. L’incontro si è svolto in un’atmosfera carica di emozioni, con le due squadre che si sono impegnate a fondo.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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Il vero motivo per cui il Real Madrid ha perso contro il Bayern in Champions League.

Video Il vero motivo per cui il Real Madrid ha perso contro il Bayern in Champions League. ??

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