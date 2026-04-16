Nella partita di ieri sera, il Bayern Monaco ha vinto contro il Real Madrid grazie a un gol decisivo segnato negli ultimi secondi. La sfida si è conclusa con il punteggio favorevole ai tedeschi, permettendo loro di accedere alle semifinali di Champions League. La gara si è svolta in modo combattuto, con entrambe le squadre che hanno cercato di imporsi fin dai primi minuti.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Nella serata di mercoledì, il Bayern Monaco ha compiuto un’impresa straordinaria, battendo il Real Madrid con un punteggio di 4-3 in una sfida avvincente che ha lasciato i tifosi senza fiato. I gol tardivi di Luis Diaz e Michael Olise hanno assicurato non solo una vittoria sul campo ma anche la qualificazione alla semifinale di UEFA Champions League, con un punteggio aggregato finale di 6-4. Ora, i bavaresi si preparano a sfidare i detentori del titolo, il Paris Saint-Germain, in un duello che promette scintille. L’incontro si è svolto in un’atmosfera carica di emozioni, con le due squadre che si sono impegnate a fondo.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Bayern batte il Real Madrid all’ultimo minuto e conquista la semifinale di Champions League.

Il vero motivo per cui il Real Madrid ha perso contro il Bayern in Champions League.

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