Il match tra Bayern Monaco e Real Madrid si è concluso con un punteggio di 4-3, permettendo ai tedeschi di qualificarsi per la semifinale di Champions League. La gara di ritorno si è disputata dopo una vittoria per 2-1 degli ospiti all’andata. La partita è stata ricca di azioni offensive e reti, con il Bayern Monaco che ha conquistato il passaggio del turno.

AGI - Bayern Monaco e Real Madrid danno vita a un quarto di ritorno di Champions League spettacolare, chiuso sul 4-3 e con il passaggio del turno dei padroni di casa, vincenti all'andata per 2-1. Cinque dei sette gol sono arrivati nel corso di un primo tempo scoppiettante. L'inizio gara ha dell'incredibile. Dopo poco più di 30 secondi, Neuer sbaglia completamente un appoggio con i piedi e consegna la palla ad Arda Guler, che insacca a porta vuota con il mancino e pareggia subito i conti rispetto al risultato dell'andata. Cinque minuti dopo, arriva l'immediato 1-1: Kimmich calcia un corner nell'area piccola, Lunin rimane colpevolmente sulla linea di porta e viene sorpreso dal colpo di testa ravvicinato di Pavlovic, che firma il pari.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Bayern Monaco-Real Madrid 4-3, tedeschi in semifinale di Champions League

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